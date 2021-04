"Chelsea, City e Real vanno escluse dalle semifinali di Champions. I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì, quando ci sarà un comitato esecutivo straordinario. Poi dovremo vedere come finire il torneo" ha dichiarato Moller. Nel mirino anche l'Arsenal, qualificata per le semifinali di Europa League. Le quattro squadre fanno parte delle dodici firmatarie del progetto rivoluzionario, insieme a Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Barcellona e Atletico Madrid. L'unica squadra a "salvarsi" tra le attuali qualificate al penultimo atto della Champions League 2020/21, invece, sarebbe il PSG, che non fa parte, al momento, della nascente Superlega.

