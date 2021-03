Bayern Monaco. Nell'ultimo match disputato Robert Lewandowski ha rimediato una distorsione ai legamenti del ginocchio destro dopo uno scontro di gioco. Il polacco è subito rientrato in Germania e dagli ultimi esami il Bayern ha stimato in quattro settimane i tempi di recupero del classe '88. Out per un mese, Lewandowski salterà entrambe PSG, oltre l'andata dell'eventuale Brutte notizie per il. Nell'ultimo match disputato con la sua Nazionale ha rimediato unadestro dopo uno scontro di gioco. Il polacco è subito rientrato in Germania e dagli ultimi esami il Bayern ha stimatoi tempi di recupero del classe '88. Out per un mese, Lewandowski salterà entrambe le partite dei quarti di finale contro il, oltre l'andata dell'eventuale semifinale di Champions League

Il comunicato del Bayern Monaco

Non una gran cosa considerando la condizione che aveva palesato fino ad ora Lewandowski, capace di segnare qualcosa come 42 gol in 36 match ufficiali giocati col Bayern Monaco in questa annata (in tutte le competizioni). Ora toccherà a Choupo-Moting sostenere il peso dell'attacco nelle due sfide contro il PSG, anche se sarà più probabile l'utilizzo di Thomas Müller come 'falso nueve'.

Le partite che salterà Lewandowski

Data Partita 3 aprile Lipsia-Bayern Monaco 6 aprile Bayern Monaco-PSG 10 aprile Bayern Monaco-Union Berlino 14 aprile PSG-Bayern Monaco 17 aprile Wolfsburg-Bayern Monaco 20 aprile Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 24 aprile Mainz-Bayern Monaco 27 aprile eventuale semifinale Champions

Il Bayern affronterà i parigini nell'andata dei quarti il prossimo 6 aprile e match di ritorno la settimana dopo, il 14 aprile. Il 27 aprile è in programma invece l'andata delle semifinali.

