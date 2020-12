Nessuna sorpresa alla Puskás Aréna: al Barcellona basta meno di mezz'ora per mettere in ghiaccio la sfida contro il Ferencvaros, meno frizzante del solito e completamente annullato dallo strapotere spagnolo. Servono appena quattordici minuti ai ragazzi di Koeman, con Griezmann che apre le danze al 14esimo con il terzo gol consecutivo in altrettante gare tra campionato e coppe. Passano pochi minuti e Braithwaite raddoppia dopo una serie di 33 passaggi degli spagnoli, la più lunga prima di un gol in questa edizione della Champions League, poi a chiudere il match al 28esimo ci pensa Dembelé, freddo dal dischetto dopo il fallo in area subito da Braithwaite che vale al Barcellona un giro dagli undici metri. Nel secondo tempo non arriva la doppietta personale di Dembelé nonostante i diversi tentativi, ma al Barcellona può comunque andare bene così. Nel gruppo G vince anche la Juve, con il verdetto sul primo posto del girone che viene rimandato al prossimo turno: all'orizzonte lo scontro diretto tra gli spagnoli e i bianconeri.

Il tabellino

FERENCVAROS-BARCELLONA 0-3

GOL: 14' Griezmann, 20' Braithwaite, 28' Dembelé (rig.)

ASSIST: Jordi Alba (0-1), Dembelé (0-2)

FERENCVAROS (5-4-1): Dibusz; Botka, Blažič, Frimpong, Dvali, Heister (dal 64' Lovrencsics); Isael, Sigér (dal 64' Laidouni), Somalia (dall'81' Kharatin), Uzuni (dal 71' Baturina); Nguen (dal 71' Mak). All. Rebrov

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Mingueza, Lenglet (dal 65' Alena), Jordi Alba (dal 46' Firpo); Pjanic, Busquets (dal 46' De Jong); Trincao, Griezmann (dal 65' Puig), Dembele; Braithwaite (dall'80' De La Fuente. All. Koeman

ARBITRO: Aljaksej KUBLAKOV (Bielorussia)

AMMONITI: 28' Siger (F), 30' Busquets, 53' Griezmann, 70' Trincao (B)

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

4' - BARCA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Cross di Dest e inserimento sul primo palo di Braithwaite che sul primo palo in spaccata non inquadra lo specchio di pochissimo!

14' - LA SBLOCCA IL BARCA! GRIEZMANN DI TACCO! Traversone basso dalla sinistra di Jordi Alba e pregevole tocco di tacco del francese che batte Dibusz e vale il vantaggio del Barcellona!

20' - RADDOPPIA IL BARCELLONA! SEMPRE BRAITHWAITE! Percussione di Dembelé sulla sinistra, palla al centro dell'area per Braithwaite che in spaccata insacca da due passi!

28' - TRIS BARCA! DEMBELE NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! Destro potente e preciso che spiazza Dibusz!

33' - CHE ERRORE DI BRAITHWAITE! Piattone destro a cercare il secondo palo, palla clamorosamente a lato da ottima posizione!

55' - ESTERNO DELLA RETE PER DEMBELE! Cavalcata del francese che entra in area e calcia col destro: solo illusione del gol per lui!

73' - BATURINA DI TESTA! Cross di Laidouni e incornata del 2000 appena entrato: Neto blocca!

74' - COSA SI DIVORA TRINCAO! Servizio di Dembelé al centro dell'area per il portoghese che, da due passi, calcia fuori!

La classifica del girone G

BARCELLONA 15

JUVENTUS 12

DINAMO KIEV 1

FERENCVAROS 1

Il migliore

Ousmane DEMBELE - Quando decide di accendersi fa davvero quello che vuole: imprendibile in velocità, freddo dal dischetto nel primo tempo.

Il peggiore

Endre BOTKA - Dembelé e Jordi Alba sulla sua fascia gli fanno letteralmente girare la testa: contenerli non è facile per nessuno, ma l'ungherese non sembra nemmeno in grado di dargli il minimo fastidio.

