Champions League

Manca pochissimo al via di Atalanta-Real Madrid, uno degli ottavi di finale più equilibrato di questo turno. Da una parte il Real che arriva a questa sfida con tanti assenti, dall'altra un'Atalanta che arriva con buone prestazioni alle spalle e che cerca il colpaccio. Non sarà comunque facile contro la squadra di Zidane che vanta comunque tanta esperienza internazionale, basti ricordare il trio di centrocampo: Modric-Casemiro-Kroos. Nell'Atalanta spazio dunque alla coppia Muriel-Zapata con Pessina alle loro spalle e Ilicic in panchina. Confermato a destra Maehle vista l'assenza di Hateboer.