Primo potenziale match point per acciuffare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo che, vincendo contro il Ferencvaros e sperando in un risultato positivo del Barça a Kiev, potrebbe staccare il biglietto per la seconda fase con due turni d’anticipo. Il tecnico bresciano per provare a centrare tale traguardo, che permetterebbe ai bianconeri di poter fare più turnover e concentrare le forze sul campionato, è intenzionato a proporre una formazione che sarà un po’ differente rispetto a quella vista sabato sera col Cagliari.

In difesa dopo il forfait di Demiral, andatosi ad aggiungere a quelli di Bonucci e Chiellini, Pirlo dovrà fare di necessità virtù e proporre una difesa a quattro inedita con Cuadrado e Alex Sandro in fascia (prima stagionale da titolare, l’ultima presenza dal 1’ del mancino risale allo sfortunato ottavo di finale col Lione datato 7 agosto scorso, ndr) e Danilo e de Ligt centrali. A centrocampo in mezzo al campo accanto al sempre più convincente Arthur, toccherà all’uruguagio Bentancur mentre sulle corsie esterne troveranno spazio Bernardeschi e uno fra McKennie e Kulusevski. Le ultime danno lo statunitense in vantaggio sullo svedese, che è stato tra i più impiegati in questo primo scampolo di stagione.

In attacco riposerà Morata e al fianco di Cristiano Ronaldo, per la prima volta da quando Pirlo siede sulla panchina della Signora, si rivedrà dal 1' Paulo Dybala: mattatore nel match d’andata a Budapest con una doppietta da subentrato. In panchina si rivedrà il gallese Aaron Ramsey, che ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box nei due match di campionato contro Lazio e Cagliari, mentre l’acciaccato Buffon sarà sostituito dal 20enne portiere uruguagio dell’Under 23 Israel.

Juventus-Ferencvaros: probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Uzuni, Isael, Tokmac Nguen; Boli. All. Rebrov

