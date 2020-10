Calcio

Champions League: verso Shakhtar-Inter riecco Young e Hakimi

Rifinitura sotto la pioggia per la squadra di Conte prima della partenza per Kiev dove i nerazzurri affronteranno in Champions League lo Shakhtar Donetsk. La buona notizia è il ritorno agli allenamenti di gruppo sia per Achraf Hakimi, che comunque ha disputato uno spezzone di gara contro il Genoa, sia soprattutto per Ashley Young, nuovamente disponibile dopo aver superato il Covid-19.

