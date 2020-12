Cambiamento si, Superlega no. Come si vocifera da tempo, l'Uefa è al lavoro per cambiare il format dell'attuale Champions League. Dopo tanti anni con la fase a gironi, alcuni top club vorrebbero la creazione di una Superlega europea con le migliori formazioni del continente. Ceferin non è d'accordo, e per salvare lo spirito della competizione si è inventato il gruppo unico.