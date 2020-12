"Non penso di dimettermi. Abbiamo avuto momenti complicati. È una brutta situazione a livello di risultati. Ma bisogna andare avanti" Zinedine Zidane in conferenza stampa ha dichiarato di voler continuare a guidare la squadra, dopo un altro ko del suo Real Madrid.

"Nel primo tempo siamo stati molto bravi. Il primo gol ci fa molto male, perché stavamo giocando bene. Abbiamo avuto due o tre occasioni. Abbiamo avuto momenti delicati e li avremo sempre. È una brutta corsa in termini di risultati. È la realtà. Ma dobbiamo continuare. Oggi era una finale, l’avevamo preparata molto bene. È un momento difficile, ma dobbiamo tirare fuori il nostro carattere, il nostro orgoglio. Altrimenti è un peccato. Dobbiamo vincere la prossima partita perché oggi non ci siamo riusciti. Crederemo e lotteremo. Questo è il calcio. Devi alzare la testa e pensare alla prossima partita. Abbiamo avuto momenti delicati e li avremo sempre".

"Se vinci sempre hai più fiducia di quando perdi, è normale. Come squadra ti senti meglio quando vinci, ma dobbiamo tornare a vincere, continuando a lavorare. Con la situazione nel gruppo non ci resta che vincere l'ultima partita e vedere che succede al Monchengladbach contro l'Inter perché se non vince è tutto nelle nostre mani"