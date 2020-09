José Mourinho sa commuoversi, come successo in occasione della conferenza stampa in cui un giornalista gli ha chiesto una foto per regalarla al padre scomparso, e non dimentica nulla, nemmenole sconfitte più dolorose. Durante un'intervista al canale televisivo portoghese Sic, ospite del programma sportivo "Mercado aberto", ha confessato la semifinale di Champions League del 2012 persa sulla panchina del Real Madrid risulta essere il momento più triste della sua carriera.