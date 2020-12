Che paura per il PSG. L'infortunio di Neymar nel finale della gara contro il Lione (persa in casa per 1-0) poteva costare molto all'attaccante brasiliano, ma secondo le ultime informazioni l'ex Barcellona dovrebbe rientrare tra l'inizio e la metà di gennaio, cosicché Neymar potrà essere a disposizione per gli ottavi di Champions proprio contro il Barça. Non si contano lesioni per adesso, anche se il vero responso arriverà entro 48 per capire la reale entità dell'infortunio alla caviglia.