Marco Verratti che era però già rientrato da qualche giorno a causa di un infortunio alla coscia che lo aveva reso indisponibile per l'ultima partita contro la Lituania. Dopo i tamponi negativi per tutti i giocatori rientrati dalla Nazionale (dopo i positivi nello staff tecnico del ct Mancini), spunta il secondo giocatore positivo dopo Bonucci . Si tratta diche era però già rientrato da qualche giorno a causa di un infortunio alla coscia che lo aveva reso indisponibile per l'ultima partita contro la Lituania.

Il centrocampista abruzzese era già rientrato a Parigi per i test di routine: problema alla coscia per il quale avrebbe saltato il Lille in campionato, ma sarebbe rientrato in tempo per il Bayern in Champions League. Niente da fare, dopo l'esito del tampone positivo rilevato oggi dallo staff del PSG.

Positività che rimette in dubbio tutto. Col sorgere della malattia che può venire qualche giorno dopo il contatto, potrebbero spuntare nuove positività tra i giocatori che sono stati in Nazionale in queste due settimane? Speriamo di no...

