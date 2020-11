Una buona notizia e qualche assenza già nota per Gian Piero Gasperini a poche ore da Atalanta-Liverpool . I nerazzurri dovranno fare a meno di due colonne come Robin Gosens (problema al polpaccio) e Marten de Roon (infortunio all'adduttore), ma dovrebbero ritrovare Hans Hateboer , uscito anzitempo dalla sfida di sabato contro il Crotone. Il giocatore olandese tornerà ad occupare il suo ufficio, quella fascia destra dove dovrà contenere le discese di Robertson, oltre a fornire il solito apporto offensivo. In difesa sono disponibili anche Palomino e Romero: quest'ultimo dovrebbe partire titolare.

Atalanta-Liverpool: mission possible per i nerazzurri

Anche in casa Liverpool ci sono un paio di defezioni importanti e Klopp non ha ancora sciolto alcuni dubbi di formazione. Gli assenti noti sono Van Diijk e Fabinho, ma anche Thiago Alcantara potrebbe non essere della partita. Dietro è sfida tra Neco Williams e Nathaniel Phillips per un posto al fianco di Gomez. Occhio alle le quotazioni di Diogo Jota: l'ex Wolverhampton potrebbe anche rubare una maglia da titolare a Firmino.