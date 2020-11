Arrivano buone notizie dal campo della Continassa: Giorgio Chiellini è sceso in campo alla vigilia di Ferencvaros-Juve per prendere parte all'allenamento di rifinitura con i compagni. Il capitano bianconero dunque con tutta probabilità prenderà parte al match di Champions League, dove guiderà la difesa al fianco di Bonucci: un ritorno imporante, vista anche la squalifica del turco Demiral. Chiellini manca dal campo dallo scorso 20 ottobre, quando in Dinamo Kiev-Juventus 0-2 uscì dopo appena 19 minuti di gioco per infortunio.

Panchina per Dybala?

Paulo Dybala rimane il vero punto di domanda della Juventus che vola in Ungheria: il fantasista argentino anche contro lo Spezia non è riuscito a cambiare marcia e a farla cambiare alla Juventus, che solo grazie all'ingresso di Cristiano Ronaldo è riuscita a far girare la partita a proprio favore. Ecco che quindi il dilemma si ripete: chi giocherà di fianco al portoghese, lui o Morata?

Il dubbio a centrocampo

McKennie con Arthur e Bentancur o un giocatore offensivo in più e quindi il ritorno in campo di Kulusevski? L'altro dubbio che accompagna Andrea Pirlo in questa vigilia riguarda il centrocampo: il brasiliano a La Spezia ha dimostrato di sentirsi a proprio agio nel ruolo di regista, smistando diversi palloni e dando un ordine alla Juventus. Se il mister bianconero riproporrà questo modulo allora forse potremmo parlare di una formazione che va verso quella titolare, anche se non definitiva ovviamente.

