Jean-Daniel Akpa Akpro. Inutile prendersi in giro: con un cognome così esotico, in tanti si sono chiesti “e questo chi è?”. Anche per questa ragione quella di Lazio-Borussia Dortmund sarà una serata che Akpa Akpro non dimenticherà facilmente. Una vita in Ligue 1 con la maglia del Tolosa, poi l'occasione di approdare in Italia, da svincolato, alla Salernitana, in Serie B. Tanta gavetta e poi, quasi inaspettato, il giro tra i grandi, alla Lazio. Una serata di Champions, una chiamata nel finale e il gol pesantissimo che chiude la partita nel momento più complicato per i biancocelesti, ovvero quando il Borussia Dortmund stava producendo il massimo sforzo.

E’ una storia a lieto fine, almeno fin qui, quella del 28enne centrocampista ivoriano, che alla prima presenza della sua carriera è riuscito a segnare in Champions League: la competizione più importante, il sogno di ogni bambino da calciatore.

La favola di Jean-Daniel Akpa Akpro, in gol all'esordio Champions con la Lazio Credit Foto Getty Images

I più attenti alle storie di periferia, di Jean-Daniel Akpa Apro, probabilmente, già qualcosa ricordavano. C'era stato un episodio infatti che si era preso qualche post sui social; legato ovviamente all’istrionico Claudio Lotito, uomo decisivo per la storia calcistica di Akpa Akpro. C’è infatti il solito colorato aneddoto dietro il presidente della Lazio, in un memorabile sfogo durante un Salernitana-Spezia di Serie B: Ventura, all’epoca allenatore della Salernitana, leva il protagonista del nostro racconto a 20 minuti dalla fine. Per Lotito era stato il migliore e il presidente perde il controllo mandando a quel paese l'ex ct della Nazionale: "Ma guarda questo, ha rovinato tutto!".

Sfoghi e siparietti a parte, quella di Akpa Apro è una storia di resistenza e di porte giuste che si aprono quando tutto sembra ormai perso, quando in realtà la vita sembra metterti di fronte a una sconfitta: non la prima, neanche l’ultima nel mondo del calcio. Un qualcosa che merita comunque di essere raccontato. Sì perché Akpa Akpro è il classico calciatore mestierante: mezz’ala di intensità. Niente di più, niente di meno. Una buona carriera in Francia, 6 anni al Tolosa – dove è nato – per un totale di 120 partite. Una coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio nel 2015. Poi, però, plot-twist: il Tolosa non gli rinnova il contratto e per Akpa Akpro le alternative non paiono essere molte. O meglio: c’è solo la Salernitana. Cambiare Paese e scendere di una categoria. Una scommessa. Di quelle obbligate.

Una foto di Jean-Daniel Akpa Akpro ai tempi della Ligue 1 col Tolosa: qui opposto a Mathieu Valbuena nel match contro il Lione (2016) Credit Foto Panoramic

A Salerno però il ragazzo mette in campo il suo: intensità, coperture, corsa, impegno. Quell’onestà che può fare la differenza quando le basi tecniche non ti fanno risaltare in mezzo alla ‘massa’. Funziona. Alla Salernitana diventa un punto fisso, Lotito lo tiene d’occhio e in questa strano 2020 fa il percorso verso Nord: da Salerno a Roma, dalla Serie B alla Champions League.

Il resto si scrive da solo: il cambio al minuto 67 di Lazio-Borussia Dortmund a Milinkovic-Savic, l’incursione giusta 10 minuti dopo per la conclusione simbolica di un percorso che è un sogno. Il gol, all’esordio, nella competizione più bella di tutte. L'ultimo giocatore a riuscirci in biancoceleste fu l’uomo che qualche minuto prima aveva deciso di metterlo in Campo: Simone Inzaghi, 21 anni fa, contro il Maribor. Certe storie paiono davvero scriversi da sole. Quella di Akpa Akpro, nel suo esordio in Champions League, è certamente una di queste.

Inzaghi: "Lazio, che impresa! Difficile sognarla gara così"

