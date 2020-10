Calcio

Chiellini: "In Champions non siamo favoriti? Non ci interessa"

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus nella conferenza di vigilia di Dinamo Kiev-Juventus non sembra troppo preoccupato dal fatto che i bianconeri mai come quest'anno non sembrano fra i favoriti per la vittoria della Champions League: "Ogni stagione partiamo sempre per provare a vincere, poi siamo primi, secondi o terzi nella graduatoria dei favoriti a noi interessa il giusto".

