Partita senza storia. Il City ci mette appena 12’ per mettere in discesa la sfida contro l’Olympiacos passando in vantaggio con una bella combinazione fra De Bruyne e Torres, che non lascia scampo a Sà trovando il terzo gol in tre giornate. Sbloccato il risultato, la squadra di Guardiola spreca una miriade di palle gol e rischia anche di subire il pari con qualche eccesso di confidenza in impostazione. E’ nel finale però con uno-due micidiale fra l’80’ e il 90’ che il City dilaga con due sigilli di due subentrati: a calare il bis ci pensa un gran destro di Gabriel Jesus mentre il tris lo cala Joao Cancelo al 90’.

Secondo successo in tre partite per il Porto che non lascia scampo a un Marsiglia, sciupone ed impreciso dagli undici metri e che non sfata il tabù Champions: 12esimo match in Coppa Campioni e 12esimo ko. Lusitani avanti con una rete di Marega, smarcato da Corona, caparbio a vincere un contrasto e a smarcare il bomber maliano. L’OM avrebbe la chance di pareggiare con un rigore concesso per atterramento di Thauvin, Payet però fallisce la chance di siglare l’1-1 e qui la partita cambia. Il Porto, infatti, si riversa in avanti e prima della mezzora sigla il 2-0 con un penalty di Sergio Oliveira. Nella ripresa è Diaz a chiudere i conti e a trasformare in gol il sontuoso colpo di tacco di Corona.