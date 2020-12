Dopo la vittoria esterna per 3-2 a Valdebebas, lo Shakhtar batte ancora il Real Madrid: a Kiev decidono le reti i contropiede di Dentinho e Salomon. Blancos lenti, abulici, privi di idee e alla seconda sconfitta consecutiva dopo l'harakiri in campionato contro l'Alavés. Risultato che mette ancora più pressione all'Inter con gli ucraini che agganciano gli spagnoli a 7 punti: in caso di pari col 'Gladbach, nerazzurri fuori da tutto.