Tre punti per iniziare nel migliore dei modi il girone di Champions League e riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan. Antonio Conte e l’Inter vogliono approcciare bene la Champions League e per farlo è necessario non lasciare punti per strada contro il Borussia Moenchengladbach... Per riuscirci potrebbe essere utile anche registrare un po’ i meccanismi difensivi (8 gol subiti in 4 gare ufficiali) in un reparto che non potrà contare – almeno dal primo minuto – su Alessandro Bastoni, negativo al Covid.

"Bastoni ha ripreso da ieri con il gruppo, oggi farà il secondo. E' a disposizione, verrà in panchina. E' inevitabile che bisogna calcolare anche che quando si viene da una guarigione da questo virus, che comunque debilita, ci vuole un po' per tornare in condizione. Non puoi lanciarlo subito in squadra. Per il resto faremo delle valutazioni. Anche Brozovic ha finito il derby un po' affaticato. Anche Sensi lo stesso. Faremo delle valutazioni a livello fisico per non prendere dei grossi rischi”.

"Favoriti rispetto al Real Madrid? Non fatemi ridere..."

“Dove può arrivare l’Inter in Champions League? Dire oggi cosa possiamo fare in Champions è difficile. Vogliamo essere arbitri del nostro destino, questo sicuro. Il Real ci considera favoriti? Non so se da Madrid ci considerano i favoriti. Hanno vinto l'ultima Liga e annoverano giocatori da oltre 100 milioni in rosa e che hanno vinto tantissime Champions. Sentire dire che sono sfavoriti mi fa sorridere. Penso che nelle valutazioni si debba essere molto seri, concentrati per evitare di dire delle fesserie. Se mettiamo in discussione il Real perché non ha fatto mercato significa che il calcio sta cambiando e magari io sto perdendo di vista la realtà”.

