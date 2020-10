Calcio

Conte: "Ho 14 effettivi: bravi a reggere la situazione"

Il tecnico dell'Inter, dopo il pareggio col Borussia Mönchengladbach in Champions League, commenta il momento nerazzurro: "Siamo in una situazione non ideale, perciò sono orgoglioso di questa squadra" - Courtesy of UEFA

