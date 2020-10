Calcio

Conte: "Inter favorita sul Real Madrid? Fesserie"

Antonio Conte alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach, partita valida per la prima giornata del girone B di Champions League, rigetta il ruolo di favorito per il passaggio del turno: "Se mettiamo in discussione il Real Madrid perché non ha fatto mercato per un estate significa che sto perdendo di vista la realtà".

