Calcio

Conte: "Non voglio parlare dell'arbitro, ha ammazzato la partita"

Champions League - Il tecnico dell'Inter, dopo la sconfitta col Real Madid: "Non so che cosa gli abbia detto Vidal, ma bisognerebbe avere l'intelligenza di capire che non si rovinano le partite in questo modo".

00:01:53, 58 Visualizzazioni, 30 minuti fa