Hanno destato scandalo e polemiche le immagini dei 5000 tifosi ammassati tutti in curva, in barba al distanziamento sociale, talvolta anche senza mascherina in Rennes-Krasnodar, sfida valida per la prima giornata di Champions League e terminata 1-1. Scene discutibili in questo periodo di seconda ondata di Covid-19 in tutta Europa che anche la Uefa non intende tollerare.