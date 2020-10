L'esito del tampone cui si è sottoposto CR7 era molto atteso: la speranza della Juventus era di averlo a disposizione per la spettacolare e delicata sfida di Champions League contro il Barcellona del suo eterno rivale Lionel Messi. Speranza rimasta vana: Ronaldo (asintomatico) sarà costretto a rimanere in isolamento e a guardare in tv la sfida tra i suoi compagni e la squadra allenata da Ronald Koeman.

In base a quanto previsto dal protocollo Uefa, la scadenza ultima per sperare nella convocazione di Ronaldo era fissata per martedì alle 21: in caso di negatività al tampone 24 ore prima della partita, infatti, il portoghese sarebbe stato arruolabile da Andrea Pirlo.