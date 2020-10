La positività di Cristiano Ronaldo scombina i piani della Juventus di Andrea Pirlo, attesa da 4 impegni importanti nei prossimi 15 giorni: trasferta a Crotone, esordio in Champions contro la Dinamo Kiev e poi Verona e Barcellona in casa. In base alle ultime disposizioni italiane, la quarantena obbligatoria per un soggetto positivo è di dieci giorni. Ecco, dunque, i match in cui il portoghese sarà sicuramente assente, in attesa di un tampone negativo.