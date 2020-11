In una versione "B", decisamente rimaneggiata a cominciare dall'assenza di Messi, il Barcellona conquista aritmeticamente gli ottavi di finale (12 punti in 4 partite) andando a dilagare a Kiev contro una Dinamo a sua volta decimata dalle assenze per Covid e infortuni. In rete Sergiño Dest, due volte Braithwaite (al 70' su rigore) e il subentrato Griezmann. Gli ucraini restano a 1 punto come il Ferencvaros e, proprio coi magiari, di giocheranno l'accesso all'Europa League.

Barcelona's Philippe Coutinho is challenged by two Dynamo Kiev players Credit Foto Getty Images

Il tabellino

DINAMO KIEV-BARCELLONA 0-4

Dinamo Kiev (4-3-3): Buschan voto 5.5; Kedziora 5.5, Zabarnyi 5, Mykolenko 5, Karavaev 5 (59' Popov 4.5); Shepelev 5 (83' Baluta sv), Buyalskiy 6, Garmash 5.5 (59' Andrievskiy 5.5); Shaparenko 5.5 (71' Lednev 5.5), Verbic 5, De Pena 5 (71' Supriaga 6). All.: Lucescu 5.

Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen voto 6; Sergiño Dest 7, Mingueza 6.5, Lenglet 5.5 (66' Jordi Alba 6.5), Junior Firpo 6.5; Pjanic 6 (65' Puig 6), Aleñá 6.5; Trincão 6.5 (83' de la Fuente sv), Coutinho 6.5 (65' Griezmann 7), Pedri 6.5 (73' Matheus Fernandes 6); Braithwaite 7.5. All.: Koeman 7.5.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia).

Gol: 52' Sergiño Dest (B), 57' e 70' rig. Braithwaite (B), 92' Griezmann (B).

Assist: Braithwaite (B, 0-1), Mingueza (B, 0-2), Jordi Alba (B).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Pjanic, Popov.

Pedri (FC Barcelona, rechts) im Spiel gegen Dynamo Kiew Credit Foto Getty Images

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

28' - COUTINHO DALLA LUNGA DISTANZA! Palla di poco a lato: il Barcellona ci prova.

45'+1 - DE PENA! L'uruguaiano della Dinamo Kiev se ne va in velocità sulla sinistra e ci prova con un sinistro ben assestato a incrociare: ter Stegen respinge il pallone con puntualità!

52' - GOL DEL BARCELLONA CON SERGIÑO DEST! Braithwaite è bravo a prolungare per l'ex Ajax un pallone filtrante di Pedri: a quel punto Dest, velocissimo, ha insaccato col destro all'angolino più lontano! E' 0-1!

Dest Credit Foto Eurosport

57' - GOL DEL BARCELLONA CON BRAITHWAITE! Corner teso di Aleñá, prolunga di testa di Mingueza e deviazione vincente sottomisura del danese ex Leganés: 0-2!

Martin Braithwaite (L) celebrates with Junior Firpo after scoring for Barcelona Credit Foto Getty Images

64' - ATTENZIONE ALLA DINAMO KIEV! Ghiotto contropiede concluso malamente da De Pena, che tutto solo davanti a ter Stegen, svirgola il mancino.

70' - GOL DEL BARCELLONA SU RIGORE CON BRAITHWAITE! Conclusione angolata, che non lascia scampo a Buschan Penalty assegnato per una vistosa spinta in area piccola di Popov proprio ai danni del danese, impegnato in un colpo di testa respinto dal portiere ucraino. Ora il puntessio è sullo 0-3!

Barcelona celebrate scoring against Dynamo Kiev Credit Foto Getty Images

90' +1 - GIRATA MANCINA IN PIENA AREA DI GRIEZMANN! Buschan respinge la sfera!

90'+2 - GOL DEL BARCELLONA CON GRIEZMANN! Palla dentro di Jordi Alba dalla sinistra, stop e imbucata all'angolino del francese, posizionato all'altezza del dischetto: 0-4!

Il migliore

Braithwaite. Doppietta (primi due gol in carriera in Champions) e grande generosità in attacco. Non sarà "da Barcellona" considerando i suoi standard tecnici, ma dà sempre tutto se stesso e merita la palma di migliore in campo.

Il peggiore

Popov. Entra giusto per commettere un fallo piuttosto ingenuo, quello del rigore, ai danni dello stesso Braithwaite..

Il momento social

Diciassettesima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale per il Barcellona.

