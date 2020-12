In un girone dominato da Barcellona e Juventus, ecco l'ultimo verdetto: la Dinamo Kiev retrocede ai sedicesimi di Europa League, il Ferencvaros viene eliminato da tutto. Non riesce l'impresa agli ungheresi, che dovevano assolutamente tornare a casa dall'Ucraina con una vittoria o un pari dal 3-3 in su per chiudere al terzo posto. Il successo lo conquistano invece gli ucraini: un 1-0 firmato Popov all'interno di 90 minuti complessivamente mediocri. Qualche occasione da una parte e dall'altra, tanti errori, quindi il gol decisivo. La Dinamo di Lucescu ripartirà dunque dai sedicesimi di finale di Europa League; il Ferencvaros del grande ex Rebrov potrà invece concentrarsi sul campionato, dove peraltro è ampiamente primo.