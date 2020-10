Vince in trasferta la Juventus e rende dolce l'esordio di Andrea Pirlo come allenatore nella competizione che da calciatore ha vinto due volte. Lo 0-2 di Kiev, targato Alvaro Morata, rialza il morale dopo i pareggi di Crotone e Roma e permette ai bianconeri di iniziare nel migliore dei modi l'avventura 2020/21 nel gruppo G. Modesta la squadra di Lucescu e mai pericolosa, ma va dato merito alla soliditá della Juve, che ha colpito da grande squadra e non ha accusato le assenze di Ronaldo, De Ligt e Alex Sandro. Una buona mezz'ora per Dybala, rientrato finalmente a disposizione e in ripresa dopo la lunga assenza.