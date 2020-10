"Dybala? Ci ho parlato come faccio con tutti gli altri: è un po' arrabbiato per non aver giocato a Crotone, però dobbiamo ricordarci che non gioca da tre mesi". Così Andrea Pirlo, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League della Juventus sul campo della Dinamo Kiev, parla dell'argentino che contro la formazione allenata da Mircea Lucescu potrebbe giocare almeno uno spezzone di partita: "È stato dieci giorni in camera in Argentina prendendo medicinali perché non poteva allenarsi - prosegue Pirlo a proposito della Joya -. L'ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto ma purtroppo siamo rimasti in 10 e non ho potuto inserirlo. Ora è a disposizione e vedremo il da farsi".

Sulla posizione di Dybala

"Dybala è fondamentale per noi perché è un campione. Non sta giocando perché non è mai stato bene e non si è mai potuto allenare con continuità. In campo può giocare ovunque perché i giocatori bravi in campo la posizione se la trovano da soli. Deve stare più possibile vicino alla porta o comunque tra le linee".

L'assenza di Cristiano Ronaldo

"Cristiano purtroppo ha il Covid ed è assente come sabato. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come ha fatto Morata a Crotone. Non penso che cambieremo qualcosa lì, poi il resto lo decideremo".

Sulla sfida con Mircea Lucescu

"Ho un bellissimo ricordo di lui come allenatore e come persona. Ogni tanto ci sentiamo ancora e ora avremo modo di sfidarci. Lo conosco bene, lui è un allenatore esperto ma ognuno ha le sue idee e cercherò di metterlo in difficoltà".

Sull'avvio di stagione

"Non ho mai detto che vinceremo lo Scudetto, ma che siamo una squadra costruita per vincere. La Juve gioca in tutte le competizioni per vincere. Nelle due trasferte di Roma e Crotone sono stati persi dei punti, però come detto siamo una squadra in costruzione".

Chiellini: "Non siamo tra le favorite? Non ci interessa"

"Sono cambiati i giocatori ma non vedo grandi differenze rispetto al passato se non un normale un cambiamento di giocatori. Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare tutti insieme e queste settimane lo dimostrano, l'importante è continuare a lavorare e ad amalgamarci sempre di più con i nuovi arrivati. Però bisogna vincere, questo è l'importante. Ogni stagione si parte per vincere la Champions, essere nella prima fascia delle favorite a noi non interessa particolarmente. Siamo consapevoli dei cambiamenti però c'è grande volontà e convinzioni di poter ambire a grandi traguardi".

