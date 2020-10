Dinamo Kiev-Juventus: probabili formazioni

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

Le statistiche della partita

Sarà la quinta sfida tra i due club, con tre vittorie su quattro per la Juve (di cui due a Kiev). Nella partita più recente, disputata in Ucraina nella prima fase a gironi di UEFA Champions League 2002/03, i bianconeri hanno vinto 2-1 in rimonta; a Torino si erano imposti 5-0. La Juve ha poi vinto il girone con 13 punti, mentre la Dynamo si è classificata terza con sette.

La Juve ha avuto la meglio anche ai quarti dell'edizione 1997/98, pareggiando 1-1 a Torino e vincendo 4-1 a Kiev con tripletta di Filippo Inzaghi.

Pirlo ha esordito da professionista con Lucescu nel 1995 al Brescia. Dopo la nomina ad allenatore della Juve ad agosto, inizia l'avventura europea proprio contro il suo maestro. Anche Lucescu comincia una nuova avventura: il 75enne ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto otto campionati, sei Coppe di Ucraina e la Coppa UEFA 2008/09 in 12 anni, ha infatti accettato la panchina degli arcirivali della Dynamo ad agosto.

La scorsa stagione, la Dynamo è uscita al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League con un 4-3 complessivo contro il Club Brugge ed è passata in UEFA Europa League, dove è stata eliminata in virtù del terzo posto nel girone dietro Malmö e Copenhagen. La miglior stagione della Dynamo in UEFA Champions League risale al 1998/99, quando è arrivata in semifinale. Dodici delle 13 partecipazioni successive si sono concluse alla fase a gironi: tra queste la più recente (2016/17), con l'ultimo posto nel girone.

L'ultima partita della Dynamo contro una squadra italiana si è conclusa con una sconfitta casalinga per 2-0 contro la Lazio agli ottavi di UEFA Europa League 2017/18. Con questo risultato, la formazione ucraina è arrivata a cinque gare consecutive senza vittorie contro le squadre di Serie A a Kiev (P1 S4) dopo un 2-0 sulla Roma nella fase a gironi di UEFA Champions League 2004/05.

Quello contro la Roma è stato uno dei due soli successi della Dynamo in 24 partite contro le squadre italiane (P8 S14). Da allora il suo bilancio è stato di P4 S6.

Un anno fa, la Juve ha vinto cinque partite su sei nel Gruppo D, arrivando prima nel girone con sei lunghezze di vantaggio. Ha perso punti solo nella prima partita, subendo il recupero dell'Atlético nel finale (2-2), ma poi ha battuto il Bayer Leverkusen per 3-0 a Torino e la Lokomotiv Moskva per 2-1 in casa e fuori. L'1-0 casalingo contro l'Atlético e il 2-0 in casa del Leverkusen hanno suggellato la qualificazione. I bianconeri sono arrivati primi nel girone di UEFA Champions League 13 volte, comprese le ultime due stagioni.

Oltre alle quattro partite contro la Dynamo, la Juve ne ha giocate altre quattro contro le squadre ucraine, sempre contro lo Shakhtar: le più recenti risalgono alla fase a gironi di UEFA Champions League 2012/13. L'unica sconfitta della Juve contro una squadra ucraina è arrivata contro lo Shakhtar al ritorno del terzo turno di Coppa UEFA 1976/77 (1-0) ma non le ha impedito di qualificarsi dopo un 3-0 casalingo. I bianconeri hanno poi vinto la competizione, alzando la loro prima coppa europea.

