Paulo Dybala si è sbloccato. L'attaccante argentino ha sfruttato il tutt'altro che irresistibile Ferencvaros per tornare al goal in questa stagione. Dopo un paio di prestazioni opache, grazie agli errori madornali del portiere Dibusz, la Joya è tornata tornata a segnare nella serata di Champions.

Dato per certo il primo gol, un appoggio di mancino a porta vuota, sulla seconda segnatura la UEFA ha optato per assegnare l'autogol a Dvali, centrale del Ferencvaros che ha provato un salvataggio sulla linea di porta. Dybala, che ha esultato con la classica Dybala-mask, non l'ha presa bene, scrivendo un tweet alla UEFA per chiedere l'assegnazione anche del secondo gol.