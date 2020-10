Inter-Milan si giocherà martedì 20 ottobre allo Stadio Olimpico di Kiev (Ucraina). Calcio d'inizio alle ore 18.55 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset. Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo per gli abbonati di Sky.