Preoccupazione in casa Lazio. Nella rifinitura di questa mattina a Formello, in attesa di partire per la prima trasferta di Champions, mancavano Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Escalante e Andreas Pereira. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali dal club, ma sembra che i giocatori siano rimasti in standby nell'attesa di conoscere il risultato dei tamponi UEFA disposti 48 ore prima della gara.

La situazione è in bilico, con Simone Inzaghi in attesa di incoraggianti novità prima di imbarcarsi per il Belgio.