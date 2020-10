Secondo la testata catalana "Sport", il Barcellona si rivarrà legalmente contro il giornalista di "ABC" Salvador Sostres per aver utilizzato un'espressione irrispettosa e razzista nei confronti di Ansu Fati, nella sua cronaca del 5-1 in Champions dei blaugrana contro gli ungheresi del Ferencvaros . Sostres, parlando del giovane classe 2002, autore di un'ottima prestazione condita da un gol, ha usato le seguenti parole: " Ansu quando corre ha qualcosa di simile ad una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero che scappa dopo l'annuncio dell’arrivo della polizia ".

Espressioni su cui il Barcellona non ha intenzione di transigere, né di accontentarsi di semplici scuse da parte del cronista, arrivate nelle scorse ore: " Sono profondamente dispiaciuto per il fraintendimento, e mi scuso con chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole ".

Fati, nel frattempo, ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà, tra cui quello del compagno di squadra Antoine Griezmann, che sui canali social ha twittato: "Ansu è un ragazzo eccezionale, che merita rispetto come qualunque essere umano. No al razzismo e no alla maleducazione".