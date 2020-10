La nuova competizione europea targata FIFA prende sempre maggiormente forma. Si chiamerà European Premier League il torneo internazionale che coinvolgerà 18 tra le migliori squadre d'Europa, un progetto multi miliardario per cui la FIFA sembra essere concretamente al lavoro. Secondo quanto riportato da Sky News UK, Liverpool e Manchester United sarebbero già in trattativa con la Federazione per la creazione di una competizione che stravolgerà sicuramente l'intero panorama calcistico del vecchio continente.

Un progetto multi miliardario

Stiamo parlando di un investimento complessivo di circa 6 miliardi di dollari (4,7 miliardi di sterline) che i maggiori finanziatori - tra cui la JP Morgan - sarebbero pronti a mettere sul piatto per la creazione di questa nuova competizione. Si tratterebbe di un torneo tra le 18 migliori squadre d'Europa con girone di andata e ritorno, e una fase a eliminazione diretta tra le migliori classificate. Sempre secondo Sky News UK, già 12 squadre tra Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania sarebbero in trattativa. La competizione, che secondo le prime indiscrezioni andrebbe a sostituire la Champions League a partire dal 2022, si imporrebbe nel panorama europeo come un torneo d'elite a cui potranno accedere le maggiori potenze economiche del mondo del calcio. La previsione è che ciascuna della squadre fondatrici della competizione guadagneranno centinaia di milioni di sterline per la partecipazione, così come a centinaia di milioni di sterline ammonterà il premio per chi vincerà la competizione.

In Inghilterra sarebbero già 6 le squadre potenzialmente interessate ad aderire alla nuova competizione: Liverpool e Manchester United sarebbero le due squadre portavoce del progetto tra i confini britannici, con Arsenal, Manchester City, Chelsea e Tottenham pronte ad accodarsi e sgomitare per un posto nella competizione. Il grosso ostacolo, adesso, sarà trovare il giusto accordo e l'approvazione della UEFA, che da quanto emerge dalle prime indiscrezioni, non sarebbe interessata a sostenere la competizione.

E l'Italia?

Il presidente della Juventus e dell'ECA Andrea Agnelli ha da sempre manifestato la volontà di attuare una riforma in merito a una Superlega europea: i bianconeri, in tal senso, caratterizzerebbero la certezza italiana all'interno della nuova competizione. Le altre due italiane, in un presumibile trio azzurro, sarebbero Inter e Milan, le due squadre con cui negli ultimi mesi il numero 1 bianconero aveva intensificato i rapporti. Rimane defilato il Napoli, con il presidente azzurro De Laurentiis che non ha mai dimostrato un'apertura positiva al progetto quando presentato dallo stesso Agnelli.

