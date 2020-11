Una passeggiata di salute. La Juventus, dopo l'1-4 di Cesena contro lo Spezia, si ripete a Budapest contro il Ferencvaros. Tutto facile per i bianconeri, che hanno dominato, controllato le rare sfuriate della modestissima squadra ungherese e hanno certificato la supremazia grazie ai centri di Morata (due volte) e Dybala (una volta e mezza, pur entrando dalla panchina). Non ha trovato il gol Ronaldo, ma la squadra di Pirlo puó ritenersi soddisfatta di questa vittoria in Ungheria, che di fatto aumenta le chance di qualificazione agli ottavi e riporta alto il morale dopo la netta sconfitta con il Barcellona. Infortunio muscolare per Ramsey, uscito anzitempo e in dubbio quindi per la trasferta all'Olimpico contro la Lazio di domenica.