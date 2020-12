Calcio

Gasperini: "Le voci? Non rispondo a chi non ha faccia né firma. Straordinari più dell'anno scorso"

CHAMPIONS LEAGUE - L'Atalanta batte l'Ajax ad Amsterdam per 0-1 e per il secondo anno di fila vola agli ottavi di finale di Champions League. Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, manifesta la sua soddisfazione per un risultato storico per Bergamo e la società, ma non vuole tornare sulla lite con il Papu Gomez, argomento rovente della vigilia soprattutto sui social.

00:01:09, 2389 Visualizzazioni, Ieri A 10:25