"Non c'è pubblico ma vincere qui contro una squadra di questo valore è una grandissima soddisfazione oltre che un risultato fondamentale per la corsa in Champions”. Così Gian Piero Gasperini dopo l'impresa della sua Atalanta sul campo del Liverpool. La Dea è solamente la quinta squadra italiana a passare ad Anfield, la prima fu il Genoa nel '92. "Sono stato tanti anni a Genova e lo ricordo come un traguardo dove bisognava tornare. Oggi abbiamo applicato al meglio i nostri concetti. Rispetto all'andata, loro hanno cambiato qualche giocatore anche se nel momento di difficoltà hanno messo dentro i big e abbiamo segnato il secondo gol. A differenza dell'andata abbiamo giocato meglio, compatti e tecnicamente bene. Credo sia un risultato meritato”.

Su Ilicic

Champions League Le pagelle di Liverpool-Atalanta 0-2: Gasp professore 3 ORE FA

"Sono contento per lui, deve ritrovare la convinzione di tornare in area. Ha ritrovato la fiducia, ha fatto tanti gol così. Questo gol è davvero molto importante. È un momento superato, sta facendo ottime gare. Non è che prima non sbagliava mai, mi sembra in ottime condizioni. È un giocatore recuperato".

Sul passaggio del turno

"La partita decisiva sarà con l'Ajax. Si dovrà vedere se avremo uno o due risultati a disposizione, abbiamo la qualificazione certa in Europa League. L'ambizione è quella di continuare in Champions, ci giocheremo tutto ad Amsterdam".

Sul significato di questa vittoria

"Questo è un campo che tutti vedono come la storia del calcio. Non perdevano da 64 partite, forse è la migliore vittoria di sempre come prestigio. Ci deve dare la spinta, ci deve dare fiducia".

Su dove può arrivare l’Atalanta

"Deve giocare senza stress senza sentire le pressioni esterne. L'Atalanta deve trovare la soddisfazione a essere in questa competizione. L'unico grande rammarico è non viverlo vicino ai nostri tifosi. In tanti ci vogliono togliere la serenità”.

