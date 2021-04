Singolare disavventura per il guardalinee rumeno Octavian Sovre. Designato dall'UEFA per far parte della squadra arbitrale del match d'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund vinto 2-1 dagli inglesi di Pep Guardiola martedì sera all'Etihad Stadium , l'assistente di linea è stato sospeso dalla sua Federazione per avere chiesto a Erling Haaland , il bomber norvegese del Dortmund, di autografargli i suoi cartellini rossi e gialli.