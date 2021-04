Calcio

Guardiola cita Johann Cruyff prima di PSG-Manchester City: "Ai miei giocatori dirò di godersela"

CHAMPIONS LEAGUE - Pep Guardiola, tecnico catalano del Manchester City nella conferenza di vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il PSG, ricorda la mitica frase di Cruyff prima della finale di Coppa Campioni del 1992: "Prima del viaggio per Wembley ci disse 'uscite e divertitevi' non dirò le stesse cose perché nono Johann ma spero che si godano tutto perché non è scontato".

00:01:33, 43 minuti fa