I due giocatori salteranno la trasferta di domenica in Liga contro il Valencia e gli impegni con le rispettive Nazionali. Impossibile prevedere se i due recuperanno in tempo per la sfida di ritorno contro i nerazzurri, in programma a San Siro mercoledì 25 novembre e dove l’Inter sarà chiamata a trovare i tre punti per mantenere intatte le chance di passaggio del turno in un girone che la vede ultima (attualmente la classifica del girone B vede Borussia Monchengladbach 5, Real Madrid e Shakhtar 4, Inter 2, ndr). Martedì scorso Casemiro ha disputato tutta la partita mentre Hazard è rimasto in campo per 63 minuti, lasciando poi il campo a Vinicius autore dell'assist per il gol risolutivo del giovane Rodrygo.