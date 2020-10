Calcio

Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso"

Il bomber della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund, ringrazia Florenzi che lo aveva difeso fin dal post partita contro l'Olanda: "Sono molto felice in azzurro, esco dal campo con la maglia sudata e questo mi rende soddisfatto e fiero".

