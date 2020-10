Esordio nella Champions League 2020/21 per l'Inter di Antonio Conte: a San Siro arriva il Borussia Moenchengladbach. I nerazzurri vogliono partire con il piede giusto anche per mettersi alle spalle la sconfitta nel derby contro il Milan. Pesantissima l'assenza di Hakimi, positivo al Covid-19. Sanchez è favorito su Lautaro Martinez per una maglia da titolare al fianco di Lukaku, a centrocampo sugli esterni toccherà a Darmian a destra e Perisic a sinistra. Grossa occasione per Eriksen dal primo minuto, per il resto stessi uomini visti in campo contro il Milan.