Per il Mönchengladbach è la terza partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League che però non ha mai superato – nel 2015/16 e 2016/17. Quarto del girone alla sua prima partecipazione nel 2015, il club tedesco è arrivato terzo 12 mesi dopo qualificandosi in UEFA Europa League dove è stato battuto dallo Schalke per i gol in trasferta in un ottavo di finale tutto tedesco (1-1 t, 2-2 c) dopo uno splendido successo contro gli italiani della Fiorentina nei sedicesimi di finale grazie alla tripletta nel ritorno di Lars Stindl (0-1 c, 4-2 t).