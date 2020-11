" Real Madrid con tante assenze? Non penso che possa piangere sotto questo punto di vista. Loro hanno una rosa completa con tantissimi giocatori bravi. Il fatto che la stampa parli delle assenze mi fa un po' sorridere ". Antonio Conte non rinuncia alla sua vis polemica nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Real Madrid di mercoledì sera a San Siro, match fondamentale per il cammino di nerazzurri e Blancos in Champions League. " Per noi questa partita rappresenta una finale, anche perché dopo la sconfitta dell'andata e i due pareggi precedenti non abbiamo tante vie di scampo. C'è un risultato importante da raggiungere, ma sappiamo anche che se vogliamo possiamo. Con umiltà e concentrazione dobbiamo cercare di vincere ".

"Che si cerchi di negativizzare il tutto a prescindere è un dato di fatto, ma lo sapevamo e ce ne siamo accorti l'anno scorso. Io da questo punto di vista ero mentalmente molto preparato, magari qualcun altro può non esserlo tra i calciatori, ma quando giochi in squadre importanti e con questo blasone bisogna sapere che o tutto è bello o tutto è brutto, non esiste una via di mezzo. Bisogna capire che l'unico modo per non andare in pasto a speculazioni, critiche, chiacchiere e scemenze, è rispondere sul campo".