Tre vittorie consecutive in campionato (4-2 al Toro, 3-0 al Sassuolo, 3-1 al Bologna), con l'Inter è sempre meglio abbassare il volume ma sembra proprio che Antonio Conte abbia trovato la via d'uscita dal labirinto nel quale, da anni, la squadra e i suoi allenatori regolarmente si ficcano. Lui compreso. La notte della sconfitta interna con il Real - roba del 25 novembre scorso, non di un secolo fa - gli esperti davano il vulcano prossimo all'eruzione. Invece no. Dicono che ci sia stata un'assemblea di spogliatoio che avrebbe chiarito ruoli, funzioni e ambizioni. La retorica del tutti per uno e uno per tutti non tramonta mai.

In realtà, Conte ha battezzato una formazione e, soprattutto, ribadito una filosofia. La sua: 3-5-2, al diavolo il trequartista, punte vicine e transizioni rapide per arrivare il prima possibile a Romelu Lukaku. Dopodiché: sportellate del belga e baricentro un po' più alto. Il tutto, servito con morsi di pressing e scaltre ritirate che aiutano a sedurre i "prestazionisti" senza turbare lo zoccolo duro dei "risultatisti".

Calciomercato Inter scatenata: a gennaio De Paul e Milik 8 ORE FA

Segna molto, l'Inter, e questo non è un caso. Il fatturato offensivo non dipende da "quanto" attacchi ma da "come" e con "chi". Oggi, Lukaku è decisivo non meno di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Utile, carismatico e prezioso sempre, al di là dei gol (8 su 26). Un esempio per i compagni. Penso ai progressi di Achraf Hakimi: non era un predestinato, non era il miglior terzino destro del mondo, ma dategli campo davanti, non dietro, e qualche partita (vedi il Bologna) ve la solleverà. Il marocchino rimane una lama, non uno scudo come Matteo Darmian.

Conte è un martello, nel bene e nel male. Con Christian Eriksen non si è preso fin dall'inizio e gli spiccioli di sabato, dal 91' al posto di Alexis Sanchez, sanno tanto, troppo, di efferato sadismo. Non voleva neppure Radja Nainggolan, il tecnico, ma qui c'entra la società che, per ripicca con i dirigenti del Cagliari, eccitati dal ritorno gratuito, l'ha riportato a casa. Fino, almeno, a gennaio. Così impara. Così imparano.

2020-21 Inter-Bologna Conte provoca, Eriksen entra al 91': tifosi in rivolta Credit Foto Getty Images

In attesa di Stefano Sensi, a centrocampo Arturo Vidal, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, fior di gregario, si contendono le due "poltrone" ai fianchi del regista designato, Marcelo Brozovic. I progressi di Alessandro Bastoni e il ripristino di Milan Skriniar hanno contribuito a incerottare la traballante Maginot, ferita dalla dolorosa partenza di Diego Godin e dal tribolato tirocinio di Aleksandar Kolarov. Il problema di fondo è la continuità. E la Champions. Per mercoledì si profila una feroce roulette tra Inter-Shakhtar e Real-Borussia Moenchengladbach. L'Inter può passare, scivolare in Europa League o uscire da tutto. Il verdetto lascerà tracce, comunque. Se positive, andranno controllate. Se negative, andranno governate. A livello domestico, nessun dubbio che l'Inter sia da scudetto. Conte ha più volte dichiarato di voler abbandonare il gretto catechismo dell'1-0 per la religione godereccia del 4-3. Strappo che non gli impedisce di considerare il possesso palla un mezzo e non il fine. Verrebbe voglia di scrivere, come ad agosto, che l'Inter "funziona". Verrebbe, appunto. Non c'è fretta.

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il il blog di Roberto Beccantini.

Conte: "Ci voleva, vincere aiuta l'autostima"

Calciomercato Inter, piace Marcos Paulo della Fluminense: affare per giugno UN GIORNO FA