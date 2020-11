Calcio

Inter-Real Madrid, conferenza Antonio Conte: "Critiche? A chi dice ca*ate si risponde sul campo"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida delicatissima contro il Real Madrid in Champions League manda un messaggio chiaro ai troppi critici: "Si cerca a prescindere di negativizzare tutto, però noi lo sapevamo. Bisogna capire che l'unico modo per non andare in pasto a scemenze è rispondere sul campo. Non c'è altra via".

00:01:56, 83 Visualizzazioni, un' ora fa