Inter e Real Madrid si giocano il futuro in Champions League a San Siro in una sfida delicatissima valida per il Girone B. I nerazzurri di Antonio Conte occupano attualmente l'ultima posizione del Girone B con soli 2 punti dopo 3 giornate. Avvio di Champions piuttusto difficoltoso anche per i Blancos di Zinedine Zidane che hanno perso contro lo Shakhtar Donetsk e pareggiato in rimonta sul campo del Borussia Moenchengladbach. All'andata a Valdebebeas il Real Madrid si impose col punteggio di 3-2. Conte schiera la consueta difesa a 3 composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo maglia da titolare per Gagliardini con Young preferito a Perisic. Tandem d'attacco Lukaku-Lautaro. Nel Real sorpresa Odegaard, Casemiro e Asensio partono dalla panchina.