Non si sblocca la situazione di Ashley Young in casa Inter: il giocatore inglese è risultato ancora positivo al covid nel test effettuato quest'oggi. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex Manchester United dovrà continuare l'isolamento che era iniziato l'11 ottobre.

In campo stasera al posto di Young dovrebbe andare uno fra Darmian e Perisic.