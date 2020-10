L'Inter se la vedrà con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengaldbach in Champions League. La terza fascia poteva nascondere molte insidie: tutto sommato è andata bene ai nerazzurri, che hanno rischiato fino all'ultimo di finire nel girone A con Bayern Monaco e Atletco Madrid. Questo il commento di Javieri Zanetti:, vicepresidente dell'Inter: "Di sicuro è un girone molto equilibrato, ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Non solo il Real Madrid, ma anche le altre sono in grado di competere alla stessa maniera. Per questo dobbiamo essere molto concentrati in ogni partita".

Zanetti ha proseguito: "La Champions è una competizione in cui bisogna valutare i momenti della squadra e speriamo che noi possiamo essere nella migliore condizione. Il fatto di essere arrivati in finale di Europa League ci dà la consapevolezza che il percorso che stiamo facendo è molto positivo, ci è mancato poco ma questo vuol dire che abbiamo messo le basi per poter competere ed essere protagonisti. Questo deve essere un punto di partenza per migliorare sempre stagione dopo stagione".

L'Atalanta se la vedrà invece con Liverpool, Ajax e Midtiylland. Percassi ha commentato il sorteggio: "Le emozioni sono sempre le stesse, anzi di più perché ripetere quanto fatto l’anno scorso sarebbe fantastico, inimmaginabile. Siamo onorati e orgogliosi di questa seconda volta in Champions League e speriamo di fare bella figura. È da non dormire più, sono squadre toste, che hanno una storia incredibile e sopratutto pensare che le vedremo a Bergamo sarà incredibile ed emozionante. Speriamo che possano esserci anche i tifosi. Per noi sarà come andare all’università del calcio. In Champions superare il turno sarebbe fantastico,. In campionato speriamo di salvarci".

