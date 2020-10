Calcio

Inzaghi: "Lazio, che impresa! Difficile sognarla una gara così"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, si gode il roboante successo per 3-1 nell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund: "I ragazzi hanno fatto un'impresa, abbiamo lottato insieme quattro anni e mezzo per tornare su questo palcoscenico e l'abbiamo onorato alla grande".

